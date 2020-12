9 crèmes (riches) pour le corps pour sauver votre peau de l'hiver

PeopleImages via Getty Images

Nos hivers rigoureux nécessitent de bien s’hydrater, et ce ce la tête aux pieds, au risque de souffrir de démangeaisons et de gerçures. Voici 9 crèmes coups de coeur, très riches, qui vont nous envelopper de douceur et sauver notre peau de l’hiver.





Rêve de Miel Huile Baume Corps, Nuxe

Cette crème gourmande de Nuxe pour le corps est tout simplement addictive. Au doux parfum de miel - tout comme les meilleurs vendeurs iconiques de la marque française de cosmétologie naturelle - elle se transforme à l’application de crème en huile non grasse. On adore! Elle pénètre rapidement et durablement l’épiderme sans laisser de film gras. On ne s’en lasse pas.

Beurre de Karité, Sephora

Infusé de beurre de karité d’origine naturelle, très nourrissant, et de beurre de mangue, apaisant, ce soin très hydratant a pour autre qualité d’être composé de 93% d’ingrédients d’origine naturelle. Épais et gras, il fond cependant rapidement dans la peau pour la laisser instantanément souple et hydratée. Sa fragrance est très discrète.

Restorative Skin Therapy, Aveeno

Les soins Aveeno, riches en avoine, sont recommandés pour les peaux sensibles, souffrant notamment de sécheresse et d’eczéma. Cette fois-ci, la marque va plus loin avec cette nouveauté formulée avec la concentration la plus élevée d’Aveeno en avoine prébiotique antioxydant, en aloès et provitamine B5, combo idéal pour guérir les peaux desséchées - et donc les inconforts qui l’accompagnent. Ça devrait moins piquer cet hiver.

Crème de corps, Kiehl’s

Cette crème à la texture épaisse est composée de beurre de cacao, de béta-carotène et de squalane, l’ingrédient signature de Kiehl’s. Pour la petite histoire, le squalane est un lipide botanique hautement raffiné dérivé d’olives, connu pour restaurer la barrière cutanée en la maintenant douce, souple et hydratée. Quand on parle d’hydratation, sachez que la promesse est tenue!

Vinosculpt, Caudalie

Si on faisait d’une pierre deux coups, hydrater et raffermir en même temps? C’est la promesse de cette crème de Caudalie, la marque française - connue pour ses formulations à base de Polyphénols de raisin. Enrichi également en extrait d’iris raffermissants et en beurre de karité, ce baume raffermissant s’applique sur les bras, buste, ventre et fesses. On aime sa texture crème fouettée qui favorise le massage et laisse la peau douce, sans effet gras, et un léger parfum de fleur d’oranger. Pas plate!

Crème ultra riche corps, L’Occitane

Avec une concentration exceptionnellement élevée de beurre de karité (25%), cette crème ultra riche pour le corps s’avère être un excellent hydratant pour les peaux sèches à très sèches. Elle est également enrichie d’extraits hydratants de graines de lin, de guimauve, d’amande douce, de miel et d’huile d’abricot adoucissante - le tout lui confère une fragrance vraiment agréable. Au menu: plaisir olfactif et hydratation.

CeraVe crème hydratant peau normale à sèche

Développée en collaboration avec des dermatologues et reconnue par l’association canadienne de dermatologie, cette crème pour le corps permet de réparer les peaux les plus desséchées, irritées et agressées. Elle est formulée à partir de trois céramides essentiels (1, 3, 6-II), dont l’absorption par la peau est optimisée pour 24h grâce au complexe breveté MVE, et d’acide hyaluronique, pour aider à restaurer la barrière protectrice naturelle de l’épiderme et abreuver la peau des petits et des grands.

Lotion pour le corps à la vitamine B5, Malin+Goetz

Les produits de la marque américaine se distinguent notamment par leurs fragrances, particulièrement délectables, mais aussi par le design de leurs bouteilles, minimaliste et stylé. Si on vous dit qu’on aime les exposer dans notre salle de bain, croyez-nous. Mais revenons-en au produit lui-même. Connue pour ses vertus apaisantes, réparatrices et anti-rougeurs, la vitamine B5 est l’ingrédient star de cette crème soyeuse - qui tient sa promesse d’hydratation.

Xémose, Uriage

Ce traitement possède une triple action de barrière pour un soulagement durable. Rien de moins. Le Cerastérol 2F restaure et renforce la barrière cutanée, le TLR2-Regul régule la barrière immunitaire innée et l’Eau Thermale d’Uriage - station thermale française - rééquilibre la barrière microbienne. Un soin qui évitera les picotements tout au long de l’hiver.