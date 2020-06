9 crèmes hydratantes pour tonifier notre minois

Prostock-Studio via Getty Images

C’est LE produit roi de notre routine beauté. La crème hydratante mérite qu’on s’attarde à ses vertus pour bien la choisir. Aperçu des nouveautés et trouvailles les plus performantes.

ANTI-ÂGE

(4 produits québécois)

Laboratoire Dr Renaud - Triple Lipid

Laboratoire Dr Renaud

Fini sécheresse et rougeurs avec cette superbe crème qui permet à notre peau de retrouver son élasticité d’antan. Enrichie de niacinamide et d’un ratio précis de trois lipides essentiels pour une peau éclatante et débordante de jeunesse - soit les céramides, le cholestérol naturel et acides gras - elle contribue à repulper notre épiderme, atténuant au passage rides et ridules. Bien que le Laboratoire Dr Renaud (établi à Laval) indique qu’on peut en appliquer jour et nuit, sa formule un peu grasse convient davantage à une application avant le dodo, selon nous.

Pour : peau sèche à mixte

86$ pour 50 ml - Disponible en ligne et quelques instituts esthétiques

Zorah Biocosmétiques - Crème hydratante anti-âge ultime

Zorah Biocosmétiques

Révolution, vous dites? Cette toute nouvelle crème faite ici a le mérite d’être 100% naturelle, bio, sans agents de conservation (et ce n’est pas rien en cosmétique), en plus d’être efficace pour lisser la peau. Une première! Son secret? La poudre d’argent. Cet ingrédient clé de la nouvelle gamme «Rêvolution» permet en fait d’empêcher le vieillissement prématuré du produit - se conservant pendant trois ans - en plus de contribuer à réveiller les bienfaits de l’huile d’argan, d’églantier et de la sauge rouge contenus dans le produit. Après essai pendant deux semaines, on n’a pas constaté d’effet tenseur phénoménal, mais simplement que notre notre teint était plus clair, notre peau vivifiée, et dépourvue d’imperfections. On sait de plus qu’on ne se badigeonne pas le visage d’agents chimiques. Double victoire!

Pour : Tous les types de peau

Boréalie - Crème antioxydante

Boréalie

La jeune entreprise québécoise Boréalie nous propose un voyage au coeur du fleuve Saint-Laurent pour découvrir cette fois sa richesse cosmétique. Conçue par deux anciens gardiens de phare, cette crème hydratante 100% naturelle tire profit des algues, plus précisément de l’algue brune Baudrier de Neptune, reconnue pour stimuler le renouvellement épidermique et renforcer la barrière cutanée avec ses propriétés antioxydantes. Elle charme par ses effluves envoûtants d’agrumes et de géranium, mais aussi la sensation de fraîcheur qu’elle laisse sur la peau. Sa texture semi-grasse peut faire sourciller à la première application, mais elle ne laisse heureusement pas de front huileux. Juste une peau gorgée d’hydratation et de minéraux marins.

Pour : peau sèche à mixte

IDC Dermo - Ultime Jour

IDC Dermo

À bas l’apparition de nouvelles rides avec ce nouveau soin de jour de la gamme Ultime de la Québécoise IDC. Enrichi de micro particules d’acide hyaluronique, de Sytenol A (un extrait naturel anti-âge imitant le rétinol) et de vitamine B3, il hydrate et retient l’hydratation dans la peau, lui permettant de garder son élasticité et son éclat. Après quelques semaines d’utilisation, la peau est en effet raffermie, donc les traits mieux définis. Pas étonnant, le produit contient 45% d’ingrédients cosmétiques. Définitivement un must!

Pour : peau sèche à mixte

149,99$ - Disponible chez Jean Coutu

PEAU SENSIBLE

La Roche-Posay - Toleriane Ultra Crème

La Roche-Posay

Vous avez une peau ultra réactive? On ne se trompe jamais avec la gamme Toleriane de La Roche-Posay. Encore moins avec ce nouveau soin hydratant épuré plus que jamais. Comme il est notamment dépourvu de conservateurs, d’alcool et de parfum, on donne une chance à notre peau sujette aux irritations cutanées. Il ne reste que ce qui compte : l’hydratation.

Pour : tous les types de peau (sensible)

35$ pour 40 ml - Disponible dans la plupart des pharmacies

MONAT - Be Gentle

Courtoisie MONAT

L’entreprise s’occupait d’abord de nos mèches puis veut maintenant prendre soin de notre peau. Et on n’a pas été déçu avec la première gamme. Sa spécialité : les ingrédients naturels, végétaliens et conçus sans cruauté. Selon nous, c’est la crème «Be Gentle» qui se démarque. Sa formule composée de cellules souches végétales, de peptide dynamisant et d’acide hyaluronique qui retient l’humidité nous a permis d’acquérir un teint lumineux en quelques jours d’utilisation. Bingo!

Pour : peau mixte à grasse

88$ pour 45 ml - Disponible en ligne

BOOST HYDRATANT

Belif - The true cream Aqua bomb

Belif

Une application suffit pour défatiguer notre visage. Ce gel-crème supra léger que notre peau boit en moins de deux procure instantanément un boost de fraîcheur et d’hydratation, sans aucune lourdeur. On peut dire merci à l’alchémille, la glycérine et aux céramides. On en applique sous notre crème solaire avant de partir au bureau, et on peut même se permettre dans remettre si besoin au courant de la journée.

Pour : tous les types de peau

PROTECTION SOLAIRE

Pro-Derm - Crème de jour - FPS 20

Pro-Derm Pro-Derm

C’est le genre de produit tout-en-un dont tout le monde a besoin dans sa pharmacie. Enrichie de vitamine A, E, B5, C et d’aloès, elle nourrit, apaise et protège le derme contre le vieillissement cutané grâce au gluconate de zinc (écran contre les rayons UVA et UVB. Que voulez-vous de plus? Sa texture est étonnamment légère grâce au squalane qui balance le beurre de karité - et le produit ne laisse pas de film blanc. On adopte!

Pour : tous les types de peau

Neutrogena - Hydratant Bright Boost FPS 30

Neutrogena

Surprenant ce nouveau soin de Neutrogena qui arrive juste à temps pour l’été. Grâce à sa technologie brevetée Neoglucosamine, il permet d’illuminer le teint tout en raffermissant les pores. Mais le géant de la beauté ne s’arrête pas là, il l’a en plus enrichi de graines de moringa, d’antioxydants (vitamine C et E) et d’une protection solaire UVA et UVB. Sa texture est étonnamment fluide et s’absorbe donc en un éclair. Sachez que son parfum floral, bien qu’agréable, est très présent et très féminin.

Pour : tous les types de peau

34,99$ pour 30 ml - Disponible dans la plupart des pharmacies