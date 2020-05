7 divines crèmes pour le corps

Hâle doré sans fin, peau ferme et élastique sont possibles pour quiconque... À condition de bien s’hydrater. La peau est notre plus grand organe et on la néglige trop souvent. Allez, on s’y met! Voici sept produits pour la chouchouter.

Caudalie - Soin corps nourrissant

COURTOISIE

Énorme coup de coeur pour ce soin enrichi d’acide hyaluronique - stimulateur d’hydratation - et de beurre de karaté bio. Légère comme tout, notre peau la boit en moins de deux et devient instantanément plus souple et plus fraîche. On y retrouve également l’ingrédient clé de la marque française : les polyphénols de pépins de raisin antioxydants. Le parfum aux notes de fleur d’oranger vous envoûtera!

Dalila C - Crème Corps Anti-âge raffermissante

COURTOISIE

Un soin québécois, naturel, éthique et surtout dépourvu d’ingrédients nocifs pour la santé, on rêve ou quoi? Cette crème veloutée riche en vitamine E, Oméga 6 et 9 pénètre rapidement dans nos pores et laisse un élégant voile satiné à la surface de notre épiderme, en plus de la nourrir en profondeur. Son ingrédient secret : l’huile de pépin de figue de barbarie ajoutée à des petits favoris de l’hydratation comme le beurre de karité et l’huile d’argan.

Zorah Biocosmétiques - Crème corporelle Maeva

COURTOISIE

Autre bijou québécois, cette crème naturelle à 99% composée d’un mélange d’huile d’argan, de chia et de kendi est tout simplement divine. Fluide et douce pour la peau, elle enveloppe notre corps d’un voile subtil, durable, qui nous fait briller, juste à temps pour la saison des maillots. Elle est d’ailleurs certifiée Ecocert, qui valorise les meilleures pratiques sociales et environnementales dans l’industrie des cosmétiques.

Avène Eau Thermale - Crème relipidante XeraCalm A.D

COURTOISIE

Votre peau a tendance à tirailler même lorsque vous appliquez des soins hydratants? Faudra sans doute penser à opter pour la gamme XeraCalm d’Avène - qui a mis 12 ans à développer une formule qui nourrit à la fois la peau en plus de vous soulager des irritations dues à l’hyperréactivité/hypersensibilité de la peau, ainsi que des sensations de démangeaisons dues au dessèchement cutané. En l’employant quotidiennement, la crème relipidante aide effectivement à faire disparaître les rougeurs, même auprès des enfants.

Nuxe - Baume-huile corps fondant au miel

COURTOISIE

Cette nouveauté de Nuxe pour le corps est tout simplement addictive. Au doux parfum de miel - tout comme les meilleurs vendeurs iconiques de la marque française de cosmétologie naturelle - elle se transforme à l’application de crème en huile non grasse - et qui pénètre rapidement et durablement l’épiderme. On ne s’en lasse pas!

34 $ pour 200 ml - Disponible chez LaBaie et Pharmaprix

Cerave - Lotion hydratante

COURTOISIE

Rien d’extravagant ici. Juste un produit qui fait parfaitement la job, ou autrement dit qui hydrate pleinement et prévient les imperfections. Cette lotion non comédogène, sans parfum, enrichie d’acide hyaluronique pour retenir l’hydratation et de céramides - essentiels au maintien d’une peau saine, équilibrée et plus résistante aux agressions externes - réjouit les peaux sensibles et acnéiques, les spécialités de Cerave.

Bioderma - Lait fraîcheur Photoderm Après-soleil

COURTOISIE