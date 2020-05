Au tour des grands employeurs d'obtenir un coup de pouce d'Ottawa

DAVE CHAN via Getty Images Le ministre des Finances, Bill Morneau, en a fait l'annonce lundi matin. (photo d'archives)

Le gouvernement fédéral offre une nouvelle aide aux entreprises pour leur permettre de traverser la crise de la COVID-19 sans trop de dégâts. Cette fois, il s’agit du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE). L’aide vient avec un avertissement du premier ministre Justin Trudeau. “Il s’agit d’un financement de transition, pas d’un chèque en blanc”, a lancé le premier ministre lundi avant-midi. Ce sont les entreprises ayant des revenus de 300 millions $ ou plus qui pourront bénéficier de ce crédit qui doit s’élever à au moins 60 millions $ par entreprise. En annonçant la mesure, à Toronto, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a souligné que ces prêts serviront aux entreprises aériennes et au secteur énergétique, deux industries qui espéraient un plan d’aide spécifique de la part d’Ottawa. “C’est pour tous les secteurs. Ça veut dire (que) pour les compagnies comme Air Canada ou WesJet, ça va être très important. Pour les compagnies dans le secteur de l’énergie, ça va être important”, a déclaré M. Morneau au cours d’une conférence de presse, lundi matin. Et comme il s’agit là de garanties de prêts, le ministre Morneau était incapable d’estimer le coût de la mesure. Le premier ministre Trudeau n’a pas non plus offert de chiffre. “L’important, c’est d’essayer d’empêcher que ces compagnies échouent complètement et qu’on voie des dommages sérieux à l’économie canadienne”, a-t-il dit pour justifier cette nouvelle dépense. Ottawa espère que ce crédit pourra éviter la faillite aux grandes entreprises canadiennes. Mais celles qui seront déjà engagées dans des procédures d’insolvabilité n’y auront pas accès. “Nous protégerons les contribuables en mettant en place des limites strictes sur la rémunération des dirigeants (...). Les entreprises ne pourront pas obtenir ce financement si elles ont été reconnues coupables d’évasion fiscale”, a promis le ministre Morneau. EN VIDÉO: Ottawa annonce la création d’un crédit pour les grandes entreprises

“Il y aura des limites fermes pour les dividendes, les rachats d’actions et la rémunération des dirigeants. Pour contrer l’évitement fiscal et l’évasion fiscale, les entreprises devront partager avec nous leur structure financière complète lorsqu’elles présentent une demande pour obtenir du financement”, a renchéri M. Trudeau quelques minutes plus tard, en point de presse devant la porte de sa résidence. Ottawa exige aussi que les entreprises qui profitent de ce crédit respectent les objectifs gouvernementaux en matière d’environnement et de climat, ce qui pourrait mettre en doute l’accès des entreprises pétrolières canadiennes à ce CUGE. Le chef conservateur Andrew Scheer n’a pas tardé à exprimer son inquiétude pour le secteur pétrolier, déclarant qu’il lui faut plus que ce crédit. Du côté des néo-démocrates, on reproche plutôt à la nouvelle mesure de ne pas exclure toutes les compagnies qui utilisent des paradis fiscaux. L’inquiétude d’un premier ministre Pendant que les écoles primaires du Québec ouvrent leurs portes, à l’exception de celles de la région montréalaise, Justin Trudeau a dû expliquer sa sortie, critiquée, de samedi, alors qu’il a admis son inquiétude en tant que député montréalais. “En tant que Québécois et député de Papineau, à Montréal, j’ai évidemment une responsabilité d’être inquiet pour les citoyens”, a-t-il répété. “Je respecte tout à fait le Québec dans les choix qu’ils sont en train de faire”, s’est-il empressé d’ajouter. Il a alors été invité, par un journaliste, à dire s’il est prêt à mettre de la pression sur le gouvernement du Québec pour que celui-ci ralentisse les réouvertures dans la province. “Nous ressentons tous la pression de la part des Canadiens pour qu’on fasse ça comme il faut”, a-t-il répondu.