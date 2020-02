7 créatrices de bijoux québécoises qui séduisent à tout coup

Instagram Myel

Quoi de mieux qu’un bijou pour déclarer votre flamme? Voici 7 créatrices québécoises, aux univers très différents, qui vont nous faire briller les yeux pour la Saint-Valentin. Pour elle et lui.

Rock

La marque emmenée par Mireille Boucher n’en finit pas de séduire les fans de bijoux en argent racés et rock. Ossements, insectes sont parmi les thèmes qui animent la créatrice depuis de nombreuses années. La qualité de ses modèles est impeccable et unique - et ses créations reconnaissables au premier coup d’oeil. Une valeur sûre qui dure dans le temps.

C’est le projet de deux soeurs Édith et Maud, l’une joaillière de profession et l’autre modiste dans l’univers de la mode. Sur leur site et en boutique, on trouve leurs propres créations ainsi que le fruit de leurs recherches et coups de coeur. Les bijoux signés Palma allient délicatesse et force, pièces brutes et raffinées - dominées par l’argent. C’est pour elle et lui, sans distinction de genre. Chic!

Melissa “Missy” Lafrenière est la créatrice derrière cette marque basée dans le Mile-End. Au programme: studs, pointes, maillons, rats, et autres références à l’univers métal. Ses bijoux en argent sont typés et industriels, comme le nom de la ligne l’évoque.

Romantique

La marque de la rue Laurier de Montréal est un hymne au romantisme. Tout - bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles - est d’une finesse et d’une délicatesse remarquables. Pas étonnant que les bagues de fiançailles soient si prisées, à la fois modernes et raffinées. Pas mieux que ces petites merveilles pour déclarer son amour à sa dulcinée.

Éclatées

Pile pour la Saint-Valentin, une collection Tonic pour les hommes a vu le jour. Des bijoux aux lignes organiques et sobres, qui allient argent et matériaux innovants, du cuir jusqu’au béton recyclé. Pour la femme, c’est plus éclaté en revanche, de ces modèles surdimensionnés aux pierres imposantes, en passant par ces joncs entrelacés et imposants.

La nouvelle collection de la créatrice (à la marque éponyme) intitulée N.25 est imprégnée du passé et du présent, du voyage, de la nature (thèmes centraux de la créativité de la Québécoise) - en hommage à un quart de siècle création. C’est l’occasion rêvée de se procurer un bijou qui rappelle le voyage, la nature et l’humanité.

À prix doux