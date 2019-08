9 créateurs québécois finalistes dans la compétition mondiale Etsy

Au final, six artisans remporteront les honneurs dans les catégories suivantes : Déco et innovation, Style inimitable, Créations festives, Eco-responsable et Collaborations créatives. Un grand prix de 20 200 $CAN sera remis à celui qui aura soumis l’article fait main le plus unique.

Les juges sont loin d’être n’importe qui : l’acteur de Schitt’s Creek Dan Levy, le styliste canadien et ex-éditeur de Yahoo Style Joe Zee, l’auteure et artiste française Garance Doré, la décoratrice d’intérieur anglaise Sophie Robinson, l’experte décoratrice allemande Holly Becker, la créatrice de mode moyen-orientale Anavila Misra et Dayna Isom Johnson experte en tendances chez Etsy.

Les gagnants seront dévoilés en septembre.