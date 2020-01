Le créateur de la série «Ugly Betty» retrouvé mort dans un hôtel à Miami

Le scénariste et producteur, qui était âgé de 45 ans, était surtout connu pour la série Ugly Betty, diffusée sur ABC entre 2006 et 2010. Inspirée d’une série colombienne, cette œuvre mettant en vedette America Ferrera racontait l’histoire d’une jeune femme brillante, au physique un peu ingrat, tentant de se tailler une place dans l’industrie de la mode.

A post shared by America Ferrera (@americaferrera) on Jan 7, 2020 at 4:54pm PST

View this post on Instagram

«Je suis sous le choc et j’ai le cœur brisé d’apprendre la nouvelle dévastatrice de la mort du créateur de ‘’Ugly Betty’’, Silvio Horta. Son talent et sa créativité m’ont apporté, à moi et à tant d’autres, beaucoup de joie et de lumière. Mes pensées vont à sa famille et à ceux qui l’aimaient, qui doivent souffrir beaucoup en ce moment, et à toute la famille de ‘’Ugly Betty’’, lourdement endeuillée.»

La famille de Silvio Horta a publié un communiqué, dans lequel elle affirme que le producteur vivait des problèmes de dépendance et de dépression, relate Variety.

«Mais il trouvait toujours le moyen d’aborder ses problèmes et ses moments difficiles en riant, précise-t-on. C’était un homme bon et magnifique.»