Les films et les séries à voir en mai sur Crave en français

Sugar Sammy et Simon-Olivier Fecteau débarquent sur Crave en français ce mois-ci, alors que les trois saisons de la série Ces gars-là seront disponibles à compter du 6 mai. Les dernières semaines de confinement seront également à l’honneur, puisque La famille Groulx en confinement, Nombreux et heureux en confinement et Code C. seront diffusées ce mois-ci. La grande finale de la série Cardinal sera diffusée pour sa part à compter du 12 mai. Côté cinéma, les abonnés de Super Écran auront droit aux succès Joker, Arnaque en talons(Hustlers), Parasite, Downton Abbey, en plus du plus récent film de Louis Bélanger, Vivre à 100 milles à l’heure. Découvrez l’ensemble des nouveautés pour les abonnés de Crave et de Super Écran pour le mois d’avril 2020 ci-dessous : CRAVE

NOUVELLES SÉRIES - 1 épisode par semaine - Éboueurs (Saison 2) - Dès le 15 mai



SÉRIES COMPLÈTES - Ces gars-là (Saisons 1 à 3) - Dès le 6 mai

- La famille Groulx en confinement - Dès le 8 mai

- Nombreux et heureux en confinement - Dès le 9 mai

- Code C. - Dès le 23 mai

- New Eden (Saison 1 - sous-titrées en français) - Dès le 29 mai



FIN DE SAISON - Cardinal 4: Avant la nuit - Mardi 12 mai

- Ma petite vie - Vendredi 15 mai

- The L Word: Génération Q - Dimanche 31 mai



DOCUMENTAIRES - Je suis Martin Luther King Jr. - Dès le 1er mai

- Je suis Heath Ledger - Dès le 1er mai

- Je suis Paul Walker - Dès le 1er mai

- Je suis Patrick Swayze - Dès le 1er mai CRAVE + SUPER ÉCRAN



SÉRIES SOUS-TITRÉES EN FRANÇAIS - Betty (Saison 1) - Dès le 5 mai

- I Know This Much Is True (Saison 1) - Dès le 10 mai