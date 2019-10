Crave diffusera les séries de la future plateforme HBO Max

Alors que la course aux téléspectateurs s’intensifie, Bell Média a annoncé mercredi la conclusion d’un accord sur les droits canadiens exclusifs des séries originales réalisées pour la future plateforme américaine de diffusion en continu HBO Max.

L’entente conclue avec Warner Bros. permettra à Bell Média de mettre la main sur une nouvelle sélection de programmes pour compléter le catalogue de sa plateforme de diffusion en continu Crave, dans un marché de plus en plus achalandé — Apple TV Plus et Disney Plus feront leur entrée dans ce marché le mois prochain. Bell renouvelle également ses droits de première diffusion sur les longs métrages de la Warner, dont les succès récents «Joker» et «It 2».

Cette entente confirme également que HBO Max, qui sera lancée aux États-Unis en mai 2020, ne sera pas offerte au Canada en tant que plateforme distincte, ce qui aurait jeté un autre concurrent dans cette arène de la diffusion en continu.

Le président de Bell Média, Randy Lennox, a indiqué mercredi que les émissions produites par Warner pour HBO Max se retrouveront principalement dans la catégorie «premium HBO» de Crave, qui coûte environ 20 $ par mois. Le prix de l’abonnement ne sera pas augmenté dans le cadre du nouvel accord, a-t-il ajouté.