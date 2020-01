Crave proposera du contenu en français dès la fin janvier

Ce sera notamment l’occasion de découvrir la série québécoise Pour toujours, plus un jour, mettant en vedette Catherine Brunet et Pier-Luc Funk.



Plus tard cette année, Crave présentera les séries Mirage, avec Marie-Josée Croze (dès le 8 mars), Sortez-moi de moi, de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, Le campus, des auteurs Michel d’Astous et Anne Boyer, en plus de proposer en primeur les séries documentaires Le dernier vol de Raymond Boulanger, Sur les traces d’un tueur en série et YUL: la vie à l’aéroport.

«Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement du volet francophone de Crave, une offre qui vise à solidifier notre présence dans le marché en plus de faire rayonner le savoir-faire québécois dans le reste du Canada. Avec notre service de diffusion en continu bilingue et de calibre international, nous permettrons aux consommateurs d’avoir accès aux contenus qu’ils désirent sur la plateforme de leur choix», a déclaré Karine Moses, présidente, Bell Média Québec, et présidente, direction du Québec, Bell, par voie de communiqué.

Les abonnés auront également accès à l’ensemble du contenu anglophone déjà disponible sur la plateforme.

Crave est offert au coût de 9,99 $ par mois. Cliquez ici pour plus de détails.