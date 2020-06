Cozey: le joli divan québécois livré en boîtes

Déménager un divan, c’est l’enfer. Pas envie d’y laisser votre couple… ou même votre coude? La startup québécoise Cozey a potentiellement la solution : des sofas modulaires livrés en boîtes et ultra faciles à assembler et réassembler.

Les avantages sont nombreux : on encourage un entrepreneur d’ici, on évite le long délai de livraison (3 à 7 jours ouvrables après la commande en ligne) ainsi que le magasinage en succursale et l’assemblage laborieux. On a droit à un essai sans frais, sinon le retour est gratuit.