COVID: les hypertendus ne seraient pas plus menacés

MONTRÉAL — Contrairement aux informations qui ont circulé au cours des derniers jours, aucune preuve scientifique solide ne démontre que les médicaments contre l’hypertension puissent augmenter le risque d’une infection par le SRAS-CoV-2 ou en intensifier les symptômes, ont expliqué des chercheurs au magazine The Scientist.

Il se pourrait même que ces médicaments réduisent la gravité de la maladie en détournant littéralement l’attention du virus des cellules qu’il cherche à infecter.

Deux études publiées le 24 et le 30 mars dans deux des plus prestigieux journaux médicaux de la planète, le JAMA et le New England Journal of Medicine, en viennent à la conclusion que rien ne permet de croire, pour le moment, que les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine (ARB) et les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE) augmentent le risque d’infection ou la gravité des symptômes.

L’enzyme recombinante ACE2 pourrait plutôt être utilisée pour soigner les patients infectés en attirant l’attention du virus ailleurs.

Puisque le virus doit se lier à cette enzyme pour être en mesure d’infecter les cellules, si on inonde l’organisme de cette enzyme recombinante et qu’on décuple les cibles qui s’offrent à lui, il sera moins susceptible de se lier aux enzymes qui se trouvent à la surface de cellules.