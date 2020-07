Jérémy Demay et Mathieu Cyr expriment (en chanson) leur ras-le-bol de la COVID-19

Les humoristes Jérémy Demay et Mathieu Cyr se sont gâtés une fois de plus sur le compte du nouveau coronavirus dans une vidéo partagée ce lundi 6 juillet, exprimant sans retenue (et en chanson) leurs frustrations et leur impatience face au confinement et ses nombreux désagréments.

Sur l’air de l’intemporelle Bella Ciao (rebaptisée COVID Ciao pour l’occasion), le duo s’indigne, notamment, du poids qu’ils ont pris pendant la pandémie (tout en se permettant une petite référence à une certaine pub de Maxi), des files d’attente interminables devant les commerces, et d’un sérieux désavantage du port du masque.

Bons joueurs, les deux humoristes ont tout de même relevé quelques effets positifs de la pandémie des derniers mois, comme le fait que le Canadien de Montréal allait (enfin) pouvoir participer aux séries éliminatoires de la LNH, et qu’il y avait, au bout du compte, quelques bons côtés au télétravail.

Au moment de publier ces lignes, la vidéo avait déjà été visionnée plus de 240 000 de fois.

Voyez le résultat ci-dessous.