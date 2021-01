COVID: la perte de l'odorat était la plus fréquente dans des cas légers

MONTRÉAL — Les patients souffrant de symptômes légers de la COVID-19 étaient aussi les plus susceptibles de rapporter une perte de leur odorat, ont constaté des chercheurs français.

Lors d’une étude de quelque 2600 patients provenant de 18 hôpitaux européens, 86 % des sujets présentant des symptômes légers de la maladie ont indiqué avoir perdu l’odorat, contre 4,5 % des patients ayant des symptômes modérés et 7 % des patients ayant des symptômes sévères ou critiques.

Au total, 74 % des sujets ont rapporté avoir perdu l’odorat. Plus de 80 % d’entre eux ont affirmé l’avoir perdu complètement.

Le docteur Jérôme R. Lechien, de l’université Paris Saclay, et ses collègues ont également procédé à une évaluation clinique de la perte de l’odorat rapportée par les patients. Celle-ci a été confirmée chez 54,7 % des infections légères et 36,6 % des infections modérées ou graves.

Après 60 jours et six mois, 15,3 % et 4,7 % de ces patients, respectivement, n’avaient toujours pas retrouvé leur odorat.