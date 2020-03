COVID-19: attention au vapotage et au tabagisme

Le vapotage et le tabagisme pourraient rendre plus vulnérables au coronavirus des populations, comme les plus jeunes, chez qui le risque de complications graves liées à la COVID-19 serait autrement moins élevé, prévient un expert.

“On sait que les gens qui fument ou vapotent ont un système respiratoire affaibli, qu’ils ont des conséquences possibles au niveau de leur système cardiovasculaire, ils ont un système immunitaire qui est plus faible, et tout ça les met à risque de développer des infections respiratoires plus sévères, a expliqué le docteur Nicholas Chadi, un pédiatre spécialisé en médecine de l’adolescence et toxicomanie au CHU Sainte-Justine.

“C’est vrai pour l’influenza, c’est vrai pour une pneumonie, et c’est particulièrement vrai pour le coronavirus qui tend à frapper très fort au niveau respiratoire et au niveau de la circulation.”

Fumer ou vapoter peuvent être considérés comme des facteurs de risque, croit-il.

Des études précédentes ont démontré que les fumeurs sont deux fois plus susceptibles que les non-fumeurs d’avoir l’influenza et de souffrir de symptômes plus graves.

On a aussi noté une mortalité plus élevée chez les fumeurs lors d’une épidémie de syndrome respiratoire du Moyen-Orient, lui aussi causé par un coronavirus.