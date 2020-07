Matthew E. Staymates/N. Hanacek/NIST Cette photo démontre l'air en déplacement (et non le virus ou autres particules), avec ou sans masque.

Tous les types de masques, y compris les masques artisanaux fabriqués à la maison, bloquent une partie des gouttelettes expulsées quand on tousse, éternue ou parle, a constaté un chercheur fédéral américain.

Matthew Staymates, un ingénieur mécanique du National Institute of Standards and Technology des États-Unis, s’affaire habituellement à détecter les narcotiques et autres substances illicites en suspension dans l’air.

Il a profité du fait qu’il travaillait de la maison pour mettre à l’épreuve différents masques artisanaux.

Il a ainsi pu démontrer que tous les tissus — la flanelle, différents types de coton, les mélanges de coton et polyester, et même le polypropylène des sacs réutilisables — empêchent une portion des gouttelettes de se propager dans l’environnement immédiat.

La vidéo suivante montre le déplacement de l’air à la suite de l’expiration et d’une toux.