COVID-19: des tests salivaires déployés dans certaines écoles de Laval

Elizabeth Flores/Star Tribune via AP L’idée est de faciliter la vie des familles et de freiner la propagation du virus. (photo d'illustration)

MONTRÉAL — Des élèves de Laval ont désormais accès aux tests salivaires de dépistage de la COVID-19 directement dans leurs écoles.

L’idée est de faciliter la vie des familles et de freiner la propagation du virus.

Le projet-pilote est actuellement déployé par le CISSS de Laval et le Centre de services scolaire (CSS) de Laval.

Il vise tout d’abord deux écoles primaires et une école secondaire de la région, mais si tout se passe bien, il est prévu que l’ensemble des écoles lavalloises pourront bénéficier de ces tests au cours des prochaines semaines.

Déjà, quelques classes de l’école Mont-de-La Salle ont effectué le test. Car dès qu’un cas d’infection au coronavirus est confirmé pour un élève, la santé publique recommande l’isolement pour sa bulle-classe. C’est à ce moment que les trousses sont remises aux parents lorsqu’ils viennent chercher l’enfant. Cette trousse est accompagnée d’un aide-mémoire et d’une lettre explicative.

Les enseignants peuvent aussi utiliser les tests salivaires si une recommandation de dépistage est donnée à un membre du personnel.

Ces tests salivaires comportent plusieurs avantages: ils sont moins intrusifs et plus confortables que les tests traditionnels puisqu’ils nécessitent seulement le prélèvement d’un échantillon de salive, et non l’insertion d’une longue tige dans la gorge et dans la cavité nasale.