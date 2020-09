COVID-19: Ottawa achètera des millions de tests rapides

OTTAWA — Le gouvernement libéral a repoussé les critiques concernant l’absence de tests rapides pour la COVID-19, mardi, en dévoilant une entente pour acheter des millions de ces dispositifs à une entreprise américaine — une fois que Santé Canada les approuvera.

Les Canadiens de tout le pays ont été contraints d’attendre des jours pour savoir s’ils étaient infectés après avoir été testés pour la COVID-19 — ce qui est «inquiétant», de l’aveu même de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam.

La docteure Tam a souligné qu’avec les retards, les autorités sanitaires perdaient du temps pour faire la recherche de contacts.

Selon elle, il faut travailler pour «réduire les délais le plus rapidement possible».

Le nombre de diagnostics positifs continuait d’augmenter partout au Canada, mardi, avec près de 800 nouveaux cas au Québec et plus de 500 en Ontario.

Les tests rapides qui pourraient produire des résultats dans les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les écoles et même les maisons privées sont vus comme un moyen de prévenir la propagation de la COVID-19 alors que le monde attend un vaccin.

En quête de tests antigéniques

Bien que Santé Canada ait approuvé un test la semaine dernière qui ne nécessite pas de laboratoire, le dispositif a encore besoin d’environ 90 minutes pour obtenir un résultat et implique une unité portative. On met plutôt l’accent sur ce qu’on appelle les tests antigéniques, qui ont été décrits comme étant similaires à un test de grossesse pour ce qui est de la rapidité et de la facilité d’utilisation.