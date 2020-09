COVID-19: Santé Canada pourrait autoriser des tests à domicile

Halfpoint Images via Getty Images

Halfpoint Images via Getty Images Des tests à domicile pourraient être utilisées dans des situations moins critiques.

La ministre Hajdu a expliqué mardi qu’un fonctionnaire de Santé Canada s’était «mal exprimé» en confirmant plus tôt cette semaine que les demandes d’autorisation de tests à domicile ne seraient pas examinées.

Santé Canada a changé sa position concernant les tests de dépistage à domicile de la COVID-19 et examinera désormais les demandes d’autorisation pour de tels dispositifs.

«Nous avons apporté des changements d’urgence pour permettre un accès plus rapide aux tests de COVID-19 au Canada, et Santé Canada a déjà autorisé un certain nombre de dispositifs de test. Je veux être claire sur le fait que Santé Canada continue de travailler avec des centaines de fabricants qui utilisent de nouvelles technologies innovantes.»

«Le fonctionnaire s’est mal exprimé dans ce cas et Santé Canada est ouvert à l’examen de toutes les solutions de test dès qu’elles sont disponibles et se sont avérées efficaces.»

M. Davidson a précisé que cela comprenait «les approches qui utilisent des trousses d’autocollecte et/ou de test à domicile, en particulier à des fins de dépistage.»

Le dépistage permet de déterminer si une personne est probablement atteinte du virus, mais ne sert pas à poser un diagnostic médical.