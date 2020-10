Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, a confirmé en début d’après-midi lundi qu’il serait désormais interdit de pratiquer des sports d’équipe dans les zones rouges au Québec.

Cette décision inclut donc des sports comme le hockey, le football et le soccer, mais aussi les sports de combat. L’interdiction vise à la fois le sport parascolaire et civil. «Les cours de groupe et la pratique de sports encadrée seront interdits», précise le communiqué émis par le gouvernement.

Le sport-études y échappe pour le moment, mais la bulle de l’équipe devrait être la même que la classe-bulle, ce qui compliquera passablement l’organisation pour les écoles. Jusqu’ici, deux bulles distinctes étaient permises pour le sport-études.

Les mesures annoncées aujourd’hui s’appliqueront à partir du jeudi 8 octobre, et ce, jusqu’au 28 octobre. Elles seront réévaluées par la suite.

Mme Charest a qualifié cette décision d’«extrêmement difficile». Seule la pratique libre pourra avoir lieu, a-t-elle précisé. Les infrastructures de sports et loisir pourront demeurer ouvertes, mais les responsables devront s’assurer d’y faire respecter la règle du deux mètres.