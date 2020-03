COVID-19 : Des soirées virtuelles pour se désennuyer

master1305 via Getty Images

Malheureusement, il faudra remettre votre partie de «Twister» avec vos amis. La COVID-19 nous oblige à rester chez soi. Pour égayer notre quotidien, une horde d’évènements virtuels s’organisent. À vous de choisir à quelle soirée vous vous joindrez.

Karaoké virtuel de la Taverne Cobra

Reconnue pour ses soirées karaoké festives, la Taverne Cobra a décidé de perpétuer la tradition en organisant un karaoké sur Facebook En Direct les vendredis soirs. Il suffit de suivre la page puis de vous joindre au party à 21h.

Dégustation de vin en ligne - Club de vin Déserteur

Pourquoi ne pas profiter de tout ce temps libre pour peaufiner ses connaissances en vin? Le club de vin montréalais Déserteur invite les Montréalais à une dégustation en ligne pour (ré)apprendre à apprécier le jus de la vigne. L’événement prévu tous les samedis est payant, mais vient avec un repas de poulet frit de Roch le Coq pour une ou deux personnes et une bouteille de vin d’artisan.

Gros party virtuel par Digital Nightclub Montreal

Digital Nightclub Montreal/Facebook

Des Montréalais ont entrepris de faire le plus gros party virtuel ce samedi 28 mars de 21h à 23h. Le concept : mettre une ambiance de boîte de nuit à la maison, se faire un verre, puis danser au son de DJs d’ici qui se succéderont alors que vous pourrez voir tous les participants à travers leur caméra. Déjà plus de 6700 personnes ont confirmé leur participation alors que 25 000 autres se sont dits intéressés. Quelques concours seront diffusés pendant l’événement.

Soirée quiz en ligne par Randolph

Randolp/Facebook

Pas question pour le populaire bar spécialisé en jeux de société de vous laisser tomber pendant la période d’isolement volontaire. Tous les mardis et jeudis, à 15h30 pour la famille avec thématique éducative, à 19h30 pour les adultes, les quiz sont organisés en direct sur Facebook. C’est gratuit et ouvert à tous. Ah, et l’animateur vous dira sans doute quelque chose. C’est nul autre que l’acteur Normand D’Amour.

Déjeuner-causerie en ligne : le mieux-être en période d’incertitude

Que vous ayez besoin de voir un psy ou non, jaser bien-être ne peut qu’être bénéfique. La clinique de psychologie montréalaise Mindspace Wellbeing a modifié la formule de ses déjeuners-causeries pour l’offrir gratuitement en ligne. Ce 27 mars prochain, ils discuteront avec Erik Giasson, financier, entrepreneur et conférencier sur le thème du mieux-être, des stratégies et pièges à éviter dans le contexte incertain actuel. Les conversations débuteront à 8h sur le site de la clinique.

Classe de sommellerie avec Jessica Harnois

La charmante sommelière québécoise derrière la ligne de vins Bù propose gratuitement chaque jour à 18h et jusqu’au 10 avril de sympathiques cours de sommellerie sur Instagram Live et Facebook Live. Apprenez-en davantage sur les divers cépages, les régions viticoles et le langage vin. Elle est aussi pétillante que pertinente. Saviez-vous, par exemple, qu’on utilisait le terme «oeil-de-perdrix» pour décrire la couleur d’un vin rosé-gris?

Party de famille par Bianca Longpré

La blogueuse et humoriste derrière «Maman Ordinaire» vous convie à une célébration familiale sur Facebook, ce samedi 28 mars à 19h, pendant laquelle elle proposera une série de jeux tout en les pratiquant avec ses propres enfants. Son plan de match est déjà fait : vous devez préparer quelques trucs pour que le party lève avec la marmaille.

DJ Set de balcon