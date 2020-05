COVID-19 fait exploser les ventes en ligne à la SAQ

Le nouveau coronavirus est toutefois venu tout changer et a incité 70 % des consommateurs à opter pour la livraison à domicile, a expliqué mardi la présidente et chef de la direction de la société d’État, Catherine Dagenais, dans le cadre d’une conférence virtuelle organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Rapidement, la SAQ n’a plus été en mesure de respecter le délai habituel de livraison oscillant entre trois et cinq jours. L’attente oscille maintenant entre cinq et sept jours, et des frais de 12 $ — qui sont remis aux Banques alimentaires du Québec — sont exigés. La SAQ a également diminué le nombre de produits offerts en ligne à un peu plus de 500, alors que c’était aux alentours de 4000 auparavant.