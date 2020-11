COVID-19: La pandémie révolutionne les règles de la séduction

Les célibataires sont encore nombreux à utiliser des applications de rencontre, mais depuis les huit derniers mois ils doivent faire preuve de créativité dans leurs fréquentations en raison de la pandémie. Les cafés et restaurants – lieux privilégiés des premières rencontres – étant fermés, ils optaient jusqu’à tout récemment pour les parcs. Mais la situation sanitaire qui se détériore et l’hiver qui s’amène auront-ils raison de ceux qui cherchent l’amour?

«Pandémie ou non le désir de trouver un partenaire demeure présent», répond la sexologue Laurence Desjardins. Elle explique qu’avec les occasions de socialiser qui se font plus rares, les gens n’ont plus autant de moyens de se distraire, ce qui pourrait expliquer l’angoisse que certains ressentent à l’idée de ne pas éventuellement se trouver un partenaire.

La crise globale a changé la donne

S’il n’aime pas spécialement les applications en ligne c’est aussi parce qu’il trouve cela plus simple de rencontrer une personne, et d’apprendre à bien la connaître de façon naturelle, voire spontanée. Il avoue également qu’en temps de crise sanitaire, avoir un rendez-vous galant à l’extérieur quand le mercure chute: ça refroidit l’ambiance.

Même s’il a aussi choisi de s’éloigner des plateformes de rencontre pour le moment, a-t-il rencontré dans les semaines précédentes une fille qui a exigé un test de dépistage à la COVID-19 avant de le voir? «Non, répond-il en riant. Les gens n’étaient pas nécessairement plus craintifs. C’est sûr qu’au début on respectait la distanciation physique.»

Puisque chaque contact peut avoir une incidence réelle dans la vie de l’autre personne, il faut être transparent et cela laisse place à des conversations plus humaines et plus profondes, explique la jeune femme.