Une décision sera prise en début de semaine prochaine afin de déterminer si de nouvelles restrictions s’ajouteront, a indiqué le premier ministre François Legault en conférence de presse vendredi.

«Si la situation reste comme ça, on va être obligé d’ajouter des restrictions, à moins que les Québécois se mettent à respecter davantage les mesures qui sont déjà en place», a convenu le premier ministre en réponse à la question d’un journaliste.

Les élèves pourraient-ils devoir rester à la maison? «Les deux endroits où il y a le plus d’éclosions, ce sont les écoles et les entreprises, a indiqué Legault. Nous on a dit que ce qu’on veut protéger le plus, ce sont les écoles. Est-ce qu’on veut faire quelque chose avec les entreprises et les écoles pour plus de semaines que ce qu’on a déjà annoncé? […] Est-ce qu’on veut en faire plus? C’est ça qu’on est en train de peser actuellement. Dans le cas des écoles, je vous le dis, il y a un gros désavantage à ce que les enfants n’aillent pas à l’école. Mais en même temps, on le voit, on est encore à 1700 cas aujourd’hui, on est rendu à presque 900 personnes hospitalisées, il faut prendre des mesures.»