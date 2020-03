mustafahacalaki via Getty Images

mustafahacalaki via Getty Images L'achalandage dans le réseau de la Société de transport de Montréal a chuté de 70% selon le président de Trajectoire Montréal, François Pépin.

Alors que la pandémie de COVID-19 plonge de nombreux Québécois dans l’incertitude financière, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) «évalue la situation» afin de déterminer s’il est possible de compenser financièrement les usagers qui ont acheté un titre mensuel ou un abonnement annuel mais qui l’ont peu utilisé ces dernières semaines.

«Mon chum et moi avons acheté notre titre mensuel du mois de mars sans se douter que nous l’utiliserions littéralement deux fois en tout», a raconté Jacinthe, une résidente d’Hochelaga qui a demandé de n’être identifiée que par son prénom. «Mon chum est tombé en télétravail le 5 mars et n’a plus eu le droit de se déplacer.»

De son côté, Jacinthe était en recherche d’emploi après avoir dû quitter son travail pour des raisons médicales. Étant asthmatique et insulino-résistante, elle a dû suspendre ses recherches pour éviter de s’exposer au coronavirus.

«Bref, maintenant nous sommes à un salaire, et nous aurions vraiment dû garder notre 160$ afin de pouvoir payer notre loyer finalement...» déplore-t-elle, dans un courriel au HuffPost Québec.

Elle décrit la crise actuelle comme un «casse-tête épouvantable au niveau financier, nutritif et personnel». Elle explique que les restrictions alimentaires causées par sa résistance à l’insuline font grimper sa facture d’épicerie. «On va survivre, mais on écoule nos réserves de cannes de pois chiches rapidement!»

«Je trouve assez ridicule que la STM ne propose pas de rembourser les titres à ceux ne les ayant presque pas utilisés, les autobus sont vides!» s’insurge-t-elle.

Et elle n’est pas la seule. Le HuffPost Québec a reçu une dizaine de témoignages d’usagers de la STM qui réclament un remboursement - au moins partiel - de leur titre de transport du mois de mars.

«J’ai acheté le mensuel de mars et mon dernier jour de travail était le 16 mars. Je suis maman d’un enfant. Je ne vais pas mourir de faim. Mais j’ai besoin d’argent», a écrit Jacqueline Bui.

«Mon mari et moi, nous nous retrouvons tous les deux au chômage, on travaille tous les deux dans la restauration. À nous deux, le remboursement de la STM nous aiderait beaucoup, étant donné le délai pour l’[assurance-emploi] et le peu de fois que nous avons utilisé le métro», a quant à elle témoigné Laura.