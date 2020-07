COVID-19: une majorité de répondants serait prête à recevoir le vaccin

Son analyse révèle aussi que la volonté de se faire vacciner contre le coronavirus diffère selon que les participants ont un niveau de confiance élevé ou faible à l’égard du gouvernement et des autorités de santé publique, en particulier à l’égard du palier fédéral.

Ainsi, ceux qui avaient un niveau de confiance élevé à l’égard du gouvernement fédéral (près de 75 % des participants) ont indiqué qu’ils étaient très susceptibles de recevoir le vaccin contre la COVID-19 lorsqu’il sera disponible, soit 77 % d’entre eux.

À l’inverse, ceux qui ne font pas confiance aux autorités sont beaucoup moins susceptibles de se faire vacciner.

Les résultats de cette étude ont été tirés de la série de données de Statistique Canada portant sur les répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens.

Du 26 mai au 8 juin 2020, plus de 36 000 participants ont volontairement rempli ce questionnaire en ligne qui portait sur le niveau de confiance des Canadiens dans le gouvernement et les entreprises et sur leurs opinions concernant la réouverture des lieux de travail et des espaces publics.