EschCollection via Getty Images

De nombreux véhicules passent beaucoup de temps stationnés depuis que le Québec est «sur pause» en raison de la pandémie de COVID-19. Plusieurs assureurs automobiles ont donc choisi d’alléger la facture de leurs clients qui n’utilisent pas (ou peu) leur voiture pendant le confinement.

C’est le cas de La Personnelle, qui a offert à des clients comme Lucie Labarre un allègement de leur prime pour les trois prochains mois. «J’ai reçu un courriel me disant que compte tenu de la COVID-19, si on ne prenait la voiture que pour des activités essentielles, on avait droit à des rabais», explique-t-elle.

Elle a donc rempli un court formulaire en ligne et devrait recevoir, d’ici 14 jours ouvrables, une remise représentant 5 à 50% de sa prime pour trois mois. Mme Labarre recevra donc entre 17$ et 162$.

«Dans les circonstances, n’importe quel montant est intéressant», juge-t-elle. «Ça démontre une conscience sociale et une solidarité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans de mauvaises situations financières actuellement et tous les allègements que les familles peuvent avoir sont importants.»

Les rabais consentis varient d’une compagnie à l’autre, mais la plupart des principaux assureurs ont annoncé des mesures semblables au cours des dernières semaines. Certains accordent également des rabais à certains travailleurs essentiels ou bénévoles.

Plusieurs offrent des rabais de 15 à 20%, depuis le début du confinement, automatiquement ou après avoir rempli un formulaire. D’autres invitent leurs clients à les contacter pour une entente. Certaines compagnies proposent des rabais pour deux ou trois mois, tandis que d’autres indiquent que l’allégement sera appliqué tant et aussi longtemps que dureront les mesures de confinement.

Voici les liens pour consulter les rabais consentis par les principaux assureurs:

Même si votre assureur n’apparaît pas dans cette liste, contactez-le. Vous pourriez avoir une belle surprise!





D’autres économies

Les propriétaires de voitures ne sont pas les seuls à pouvoir économiser sur le transport pendant la pandémie. Les usagers du transport en commun qui ont un abonnement annuel (comme Opus à l’année) peuvent également le suspendre pour la durée des mesures de confinement.

La compagnie d’autopartage Communauto offre aussi ses véhicules gratuitement à des travailleurs de la santé de Montréal et de Québec, ainsi qu’aux bénévoles qui offrent leur temps à certains organismes communautaires.

Le service de vélo-partage Bixi offre aussi un abonnement gratuit de 30 jours aux employés des établissements publics de santé et de services sociaux montréalais.