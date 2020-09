COVID-19: à quel moment peut-on parler d'une éclosion?

Paul Biris via Getty Images

Paul Biris via Getty Images

Cinq cas peuvent-ils vraiment constituer une éclosion, ont-elles demandé? Et sinon, combien de cas sont nécessaires pour pouvoir utiliser le terme?

Les experts en maladies infectieuses affirment que le nombre de cas n’est pas toujours le facteur le plus important pour décider de parler d’une éclosion.

«Ce qu’(une éclosion) signifie, c’est qu’il y a une sorte de transmission incontrôlée et indésirable de l’infection», a expliqué le Dr Andrew Morris, professeur de médecine à l’Université de Toronto. «Et ce que nous voulons que les gens comprennent, c’est que, que ce soit dans une communauté ou dans une institution comme une école ou un hôpital où il y a une forte concentration de personnes, nous sommes préoccupés par les éclosions, car les conséquences, si nous n’agissons pas, peuvent être très importantes.

Bien que la plupart des flambées se composent de deux cas positifs ou plus, la prévalence du virus dans une communauté a un impact sur la façon dont les cas sont classés.

C’est également ce qui s’est passé le mois dernier dans un hôpital de Langley, en Colombie-Britannique, où une éclosion a été déclarée à la suite d’un cas positif. Étant donné que les hôpitaux sont stricts avec leurs protocoles de prévention de la transmission, le Dr Morris dit qu’il est en fait inattendu qu’un patient arrive sans COVID-19 et contracte le virus entre les murs de l’hôpital.

«Lorsque les responsables de la santé publique lancent cet appel (pour déclarer une éclosion), ils examineront: ce qu’ils devraient s’attendre à voir; ce qu’ils prévoient voir; et quel est le potentiel d’exposition continue», a expliqué le Dr Morris. «Donc dans une très petite ville, (...) ce sera très différent de Toronto.»

«Si vous avez des cas au sein d’une (communauté) qui n’ont aucun lien épidémiologique, nous définissons généralement cela comme une grappe, et non comme une éclosion», a expliqué le Dr Stranges.

Bien que les termes soient parfois utilisés de manière interchangeable, le Dr Morris dit qu’il est important de faire la distinction entre une grappe et une éclosion.

«Lorsque nous avons des raisons importantes de croire que les cas sont liés et qu’il y a un potentiel de croissance, alors cela est appelé une éclosion.»

On peut penser que des brins de SRAS-CoV-2 qui sont similaires proviennent de la même source, a expliqué le Dr Morris. Cependant, si des mutations différentes apparaissent, cela signifie probablement que les cas ne sont pas liés.

«Lorsque nous avons des raisons importantes de croire que les cas sont liés et qu’il y a un potentiel de croissance, alors cela est appelé une éclosion», a noté le Dr Morris.

L’éclosion de l’Université Western pourrait devenir plus importante que les cinq cas déjà signalés. Le bureau de santé a déclaré que les étudiants, qui sont maintenant isolés, vivent hors du campus et n’ont pas assisté à des cours ou à des événements sur le terrain de l’université. Mais ils étaient allés dans des restaurants et des bars du centre-ville de London avant de recevoir un test positif.