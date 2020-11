COVID-19: 1138 nouveaux cas et 10 décès dans les 24 dernières heures au Québec

Carlos Mir via Getty Images

Le 3 novembre, 27 326 prélèvements ont été réalisés au Québec.

MONTRÉAL — Québec fait état jeudi matin de 1138 nouveaux cas de COVID-19 et de 28 nouveaux décès.

Le bilan s’élève donc à 111 056 personnes infectées et 6378 décès depuis le début de la pandémie.

Dix décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 9 entre le 29 octobre et le 3 novembre, six avant le 23 octobre et trois à une date inconnue.

On compte une hospitalisation de moins comparativement à la veille, pour un total de 538. Parmi ces hospitalisations, on compte une personne de plus aux soins intensifs, pour un total de 82.

On a réalisé 27 326 prélèvements le 3 novembre, pour un total de 3 217 063.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 250 354 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 10 377 décès.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

111 056 cas au Québec, dont 6378 décès;

80 690 cas en Ontario, dont 3195 décès;

30 447 cas en Alberta, dont 343 décès;

16 135 cas en Colombie-Britannique, dont 273 décès;

6751 cas au Manitoba, dont 87 décès;

3408 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

1118 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

347 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

292 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

64 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

23 cas au Yukon, dont un décès;

10 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

Aucun cas confirmé au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.