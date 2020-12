Geber86 via Getty Images

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec utilisera toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 pour immuniser le plus de gens possible.

À l’origine, Québec devait conserver ces vaccins pour administrer une deuxième dose aux gens qui ont déjà reçu une première injection.

Or, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé jeudi qu’il utiliserait ces doses pour accélérer la vaccination des personnes les plus vulnérables, à la suite d’une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec de l’Institut national de santé publique du Québec.

Le ministère souligne que le fabricant Pfizer suggérait de réserver ces injections pour des deuxièmes doses. Mais comme la livraison des vaccins est garantie pour les prochaines semaines, il est possible d’administrer déjà les doses restantes.

Dans son communiqué, le ministère souligne que la première dose demeure efficace à plus de 90 % 14 jours après l’injection.

«La seconde demeure importante, permettant surtout d’assurer la protection à long terme. Elle devra être administrée dans les délais prescrits par la santé publique afin de s’assurer d’une couverture vaccinale maximale», explique-t-on.

Jusqu’à maintenant, la province a reçu 87 500 doses de vaccin contre la COVID-19, dont 55 000 de Pfizer-BioNTech et 32 500 de Moderna. En date de jeudi, 29 250 personnes avaient été vaccinées.