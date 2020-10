COVID-19: le Québec signale 1279 nouveaux cas

MONTRÉAL — Le Québec a signalé samedi 1279 nouveaux cas de la COVID-19. Le bilan s’est également alourdi de 14 décès, dont six survenus dans les dernières heures.

Depuis l’apparition du virus en sol québécois, un total de 92 297 infections ont été enregistrées, dont 6032 se sont avérées mortelles.

En plus des six décès récents, les autorités sanitaires font état de huit décès survenus entre le 10 et le 15 octobre et un autre remontant à une date inconnue. On a toutefois retiré du calcul un décès qui n’était finalement pas attribuable à la COVID-19 après enquête.

On dénombre 517 hospitalisations, en hausse de 10 comparativement à la veille. Le nombre de patients se trouvant aux soins intensifs a diminué de deux pour un cumul de 85.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a signalé une «hausse de tous les indicateurs».

«On doit continuer nos efforts de limiter notre nombre de contacts. On a le pouvoir de casser la vague, mais on a besoin de la collaboration de tous les Québécois», a-t-il écrit.

Selon les données dévoilées par le ministère de la Santé, 26 627 prélèvements ont été réalisés jeudi pour un total de 2 778 700.

Sur le plan régional, on signale 291 nouveaux cas sur l’île de Montréal, 194 en Montérégie et 185 dans la Capitale-Nationale.

Les autorités répertorient aussi 129 nouveaux cas en Mauricie-Centre-du-Québec, 92 à Laval, 78 en Chaudière-Appalaches, 71 dans Lanaudière, 69 dans les Laurentides, 60 en Estrie, 45 en Outaouais, 29 au Saguenay-Lac-St-Jean et 18 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 196 193 cas de la COVID-19 ont été rapportés depuis le début de la pandémie, dont 9746 décès.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a elle aussi souligné l’importance de limiter les contacts étroits avec les autres dans une déclaration transmise samedi.

«Il n’existe pas de solutions faciles, et la COVID-19 ne disparaîtra pas, a-t-elle prévenu. Dans le but de maintenir des pratiques de santé publique efficaces, chacun des efforts que nous faisons compte et fait une grande différence dans la réduction du risque global et des taux d’infection.»

Plus de 77 000 tests de dépistage ont été analysés sur une base quotidienne dans les derniers jours, dont 2,4 % ont reçu un résultat positif.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 92 297 cas au Québec, dont 6032 décès;

– 62 908 cas en Ontario, dont 3031 décès;

– 21 775 cas en Alberta, dont 288 décès;

– 11 189 cas en Colombie-Britannique, dont 251 décès;

– 3173 cas au Manitoba, dont 38 décès;

– 2270 cas en Saskatchewan, dont 25 décès;

– 1093 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 297 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 287 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 63 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

