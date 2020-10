COVID-19: Québec signale 1097 nouveaux cas et 14 décès

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz On a recensé 85 191 cas depuis le début de la pandémie.

MONTRÉAL — Le Québec a franchi le cap des 1000 nouveaux cas de COVID-19 pour une troisième journée d’affilée.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, ce sont 1097 nouveaux cas supplémentaires qui s’ajoutent au bilan québécois. On a recensé 85 191 cas depuis le début de la pandémie.

Les autorités signalent 8545 cas actifs sur l’ensemble du territoire, dont 2649 sur l’île de Montréal, 1167 en Montérégie et 1350 dans la Capitale-Nationale.

Elles comptent 14 nouveaux décès, dont trois survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 3 et le 8 octobre et quatre avant le 3 octobre. Le bilan des victimes s’élève à 5950 personnes.

La situation continue de s’aggraver puisqu’on compte 11 nouvelles hospitalisations, pour un total de 444. Le nombre de patients aux soins intensifs est passé de 67 à 73.

Mince consolation, selon l’Institut national de la santé publique, on a dénombré 1110 rétablissements.

Sur le plan régional, on signale 277 nouveaux cas sur l’île de Montréal, 184 dans la Capitale-Nationale, 169 en Montérégie.

Les autorités répertorient aussi 86 nouveaux cas à Laval, 69 en Mauricie-Centre-du-Québec, 65 en Chandière-Appalaches, 51 dans les Laurentides, 43 dans Lanaudière, 26 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et 19 au Saguenay-Lac-St-Jean.

Le nombre de prélèvements analysés s’élève à 30 000, selon l’Institut national de santé publique.

Au Canada

On a rapporté au Canada 180 026 cas confirmés de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès s’élève à 9606.

Les autorités fédérales de la santé publique note qu’au cours de la dernière semaine, les laboratoires canadiens ont analysé en moyenne les tests de dépistage de plus de 71 000 personnes, dont 2,5 % ont obtenu un résultat positif.

Elles s’inquiètent que la deuxième vague commence à toucher les personnes plus âgées que le groupe des 20 à 39 ans.

«Un nombre croissant d’éclosions a également été signalé dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées au cours des dernières semaines, a déclaré l’administratrice en chef de la santé publlique, la Dre Theresa Tam. Bien que ces éclosions aient engendré un plus petit nombre de cas par rapport à ceux enregistrés en avril et en mai, nous savons que les éclosions dans ces établissements entraînent souvent des décès. Nous devons déployer tous les efforts nécessaires pour prévenir l’introduction et la propagation du virus dans ces milieux.»

Distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 85 191 cas au Québec, dont 5950 décès;

– 58 490 cas en Ontario, dont 3004 décès;

– 19 995 cas en Alberta, dont 282 décès;

– 10 185 cas en Colombie-Britannique, dont 245 décès;

– 2428 cas au Manitoba, dont 30 décès;

– 2034 cas en Saskatchewan, dont 24 décès;

– 1092 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 279 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 238 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

– 61 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 15 cas au Yukon; tous rétablis;

– Cinq cas dans les Territoires du Nord-Ouest; tous rétablis;

– Aucun cas confirmé au Nunavut À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

