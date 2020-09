COVID-19: le Québec rapporte 244 nouveaux cas

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Le ministère de la Santé et des Services sociaux a signalé 244 nouvelles infections, pour un total de 64 707 depuis l’apparition du nouveau coronavirus dans la province.

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 s’est maintenu bien au-dessus de la barre des 200, samedi, au Québec.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a signalé 244 nouvelles infections, pour un total de 64 707 depuis l’apparition du nouveau coronavirus dans la province.

Aucun décès n’a été enregistré dans les dernières heures, mais on en ajoute deux survenus entre le 5 et le 10 septembre et quatre autres avant le 5 septembre.

Le bilan s’élève désormais à 5780 morts.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de deux comparativement à la veille, pour un total de 125. Parmi ces patients, 16 se trouvent aux soins intensifs, en hausse de quatre.

Pas moins de 25 962 prélèvements ont été réalisés jeudi. Rappelons que la mise à jour quotidienne du ministère de la Santé présente les chiffres saisis en fin d’après-midi la veille, qui couvrent les 24 heures précédentes.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré que la progression des cas s’explique entre autres par leur augmentation en Estrie, en Montérégie, dans le Bas-St-Laurent et à Montréal. Ces trois dernières régions sont d’ailleurs sous surveillance, précise-t-on.

Depuis le début du mois de septembre, les données ne cessent d’osciller autour du seuil de 20 cas par million d’habitants, qui est à ne pas dépasser sur une base hebdomadaire pour garder le contrôle de la situation, selon le gouvernement de François Legault.

Ce seuil critique signifie qu’on ne devrait pas enregistrer plus d’environ 170 nouveaux cas par jour, en moyenne.

Au Canada

À l’échelle du pays, on rapportait en fin d’avant-midi un total de 136 101 infections, dont 9172 morts, en sol canadien.

Les laboratoires partout au pays ont réalisé 47 806 tests de dépistage par jour, en moyenne, au cours de la dernière semaine, dont 1,1 % ont reçu un résultat positif.

Les autorités fédérales s’inquiètent de l’«augmentation lente mais constante» du nombre moyen quotidien de cas, qui rime avec un risque de croissance exponentielle, plus difficile à contrôler.

«En moyenne, plus de 630 cas ont été signalés chaque jour au Canada au cours de la dernière semaine, soit 20 % de plus que la semaine d’avant et plus de 65 % par rapport à il y a quatre semaines, où en moyenne un peu plus de 380 cas avaient été signalés par jour», a mis en garde l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, dans un communiqué.

