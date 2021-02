COVID-19: le Québec est la première province à atteindre les 10 000 morts

cyril martin via Getty Images

«Les données des 2 dernières semaines sont encourageantes. Les hospitalisations et les cas sont en baisse et la vaccination se poursuit, mais les décès encore trop nombreux», a commenté le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

La situation demeure encourageante dans les hôpitaux. Le nombre d’hospitalisations est passé de 982 à 963. En une semaine, ce total a chuté de 181. On signale aussi un patient de moins aux soins intensifs, pour un total de 158.

Les autorités ont également signalé 1081 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. On recense actuellement 11 915 cas actifs. Quand au nombre de cas depuis le début de la pandémie, il s’élève à 270 058.

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé du Québec, les autorités ont déploré 32 décès supplémentaires, dont six survenus au cours des 24 dernières heures. Le bilan des victimes s’établit dorénavant à 10 031.

MONTRÉAL — Le Québec compte désormais plus de 10 000 décès liés à la COVID-19, devenant la première province canadienne à atteindre ce triste plateau.

L’île de Montréal rapporte une forte baisse du nombre de nouveaux cas qui est passé de 605 à 476.

On recense 188 cas supplémentaires en Montérégie, 113 à Laval, 73 dans les Laurentides, 50 en Chaudière-Appalaches, 43 en Estrie, 39 dans la Capitale-Nationale et dans Lanaudière, 36 en Mauricie-Centre-du-Québec et 18 en Outaouais.

Un seul nouveau cas a été confirmé au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aucun en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Vendredi, 35 652 prélèvements ont été effectués et 36 194 analyses ont été réalisées.

La campagne de vaccination demeure au ralenti puisque 2033 doses de vaccin ont été administrées samedi, pour un total de 256 550.

