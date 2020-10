Legault voudrait qu'encore plus de Québécois fassent du télétravail

Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de stagner autour de 1000 cas par jour, le premier ministre François Legault a réitéré jeudi que «la situation demeure inquiétante». Il demande donc à tous ceux qui le peuvent de travailler à la maison, afin de continuer à réduire leurs contacts quotidiens.

On rapportait jeudi 20 nouveaux décès dûs au coronavirus, en plus de 1033 nouveaux cas.

Questionné sur la possibilité que les restaurants en zones rouges soient autorisés à rouvrir le 29 octobre, au terme du fameux «défi 28 jours», le premier ministre a aussi convenu que «les chances sont faibles». Une décision officielle sera toutefois annoncée en début de semaine prochaine.

Même s’il est conscient que sa demande de privilégier le télétravail ne fera pas le bonheur des chambres de commerce, M. Legault a rappelé que le réseau de santé québécois risque rapidement de déborder si la courbe de contagion ne commence pas à redescendre bientôt. À l’heure actuelle, 533 personnes sont hospitalisées, dont 101 aux soins intensifs.

«Les commerces dans tous les centre-villes souffrent parce qu’il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, a-t-il reconnu. Mais moi, ce que je vous dis aujourd’hui, c’est qu’il faudrait qu’il y en ait encore plus.»

Il a dit vouloir tout faire pour éviter de devoir de nouveau fermer les écoles, comme la ville de Boston l’a fait jeudi.

«C’est la dernière chose que je veux faire dans la liste. Je pense qu’on doit ça à nos enfants», a-t-il affirmé.

S’il s’est dit sensible aux revendications économiques, il a réaffirmé que son principe directeur n’avait pas changé. «La santé d’abord et tout le reste ensuite. Si on n’arrive pas à contrôler la pandémie, tout le reste prend le bord.»