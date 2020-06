COVID-19: le Québec déplore six nouveaux décès dans les 24 dernières heures

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes On a recensé 92 nouveaux cas, portant le nombre total de personnes atteintes depuis le début de la crise à 54 766. Pas moins de 23 322 d’entre elles se sont rétablies.

Le Québec a déploré six nouveaux décès liés à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.

De plus, les autorités ont annoncé que trois autres décès étaient survenus avant le 13 juin. Le bilan s’élève à 5417 morts depuis le début de la pandémie.

Le nombre des hospitalisations a continué de baisser sur le territoire québécois. On en compte 521, soit huit de moins que la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs a également baissé d’une personne, pour passer à 61.

Le nombre de prélèvements a chuté à 8242, vendredi, une baisse de 1628 par rapport à la veille.

Parmi les nouveaux cas rapportés, 41 l’ont été sur l’île de Montréal, faisant passer le total depuis le début de la pandémie à 27 041. On a rapporté en tout 5729 cas dans la région de Laval et 7739 en Montérégie.

La région de la Capitale-Nationale en a dénombré 1804, l’Estrie 956, la Mauricie-Centre-du-Québec 2040, le Saguenay—Lac-Saint-Jean 330, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 187 et l’Outaouais 576.

Au Canada

Il y a eu plus de 2,38 millions de tests administrés dans l’ensemble du pays depuis le début de la pandémie. On fait passer en moyenne 36 000 tests par jour au Canada. La maladie a été détectée par seulement un peu plus de 1 % de ces tests.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 101 286 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8430 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 54 766 cas au Québec, dont 5417 décès; 33 476 cas en Ontario, dont 2606 décès; 7673 cas en Alberta, dont 152 décès; 2790 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès; 726 cas en Saskatchewan, dont 13 décès; 302 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 164 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

