COVID-19: le Québec déplore 69 décès, le plus petit nombre en une semaine

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Un ambulancier ouvre les portes d'une ambulance à l'extérieur de la résidence pour personnes âgées Notre-Dame-des-Anges à Montréal.

Le Québec déplore 69 nouveaux décès liés à la COVID-19, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et des services sociaux dans son plus récent bilan.

Signe encourageant, peut-être, il s’agit du plus petit nombre de morts depuis le 19 avril, et le deuxième plus bas depuis le 14 avril. Le nombre de décès s’élève à 1515 depuis le début de la crise.

Autres données encourageantes: le nombre des hospitalisations n’a augmenté que de neuf pour atteindre 819. On y dénombrait aussi deux personnes de moins aux soins intensifs, ce qui en porte le total à 215.