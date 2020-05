COVID-19: Québec déplore 44 nouveaux décès

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

La COVID-19 a fauché 44 nouvelles vies au Québec, pour un bilan de 3984 morts depuis le début de la pandémie.

Le nombre d’infections est en progression de 573 cas pour s’établir à 47 411. Ce nombre inclut toutefois les morts et les 14 331 guérisons enregistrées à ce jour.

Les données présentées dimanche après-midi font état de 1435 personnes hospitalisées, en baisse de 17. Parmi celles-ci, 170 étaient soignées aux soins intensifs, en hausse de 3.

On rapporte 220 cas confirmés de plus à Montréal, pour un total de 23 915 personnes ayant contracté le virus. Le nombre d’infections est passé à 5129 à Laval et à 5935 en Montérégie.

Cette mise à jour quotidienne a été publiée en ligne, puisque le premier ministre François Legault n’accordait pas de conférence de presse ce weekend.

Il doit faire le point lundi, à Montréal aux côtés de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Autres développements

Fini le repos dominical obligatoire, les épiceries ont maintenant le droit d’ouvrir leurs portes le dimanche.

Les épiceries, tout comme les commerçants à l’extérieur du grand Montréal qui avaient déjà été autorisés à reprendre leurs activités, s’étaient fait imposer par le gouvernement du Québec la fermeture de leur établissement pour tous les dimanches des mois d’avril et de mai, afin de donner un peu de répit à leurs employés.

Seuls les établissements considérés essentiels pouvaient rester ouverts sept jours sur sept, soit les pharmacies, les dépanneurs, les stations-service et les restaurants offrant un service de plats prêts-à-emporter.

Cette réglementation exceptionnelle, qui permettait également d’étendre les heures d’ouverture du lundi au samedi, a pris fin dimanche.

Dans la communauté métropolitaine de Montréal, les commerces de détail ayant pignon sur rue se préparent à accueillir leur clientèle à compter de lundi, selon les modalités de déconfinement prévues par la santé publique.

Bilan canadien

Il y a eu plus de 1 454 000 tests de dépistage administrés au Canada à ce jour. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. À travers le pays, on fait passer en moyenne 28 000 tests sur une base quotidienne.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 84 655 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 6424 Canadiens.

Distribution des cas, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 47 411 cas au Québec, dont 3984 décès; 25 500 cas en Ontario, dont 2073 décès; 6818 cas en Alberta, dont 135 décès; 2517 cas en Colombie-Britannique, dont 157 décès; 1050 cas en Nouvelle-Écosse, dont 58 décès; 630 cas en Saskatchewan, dont sept décès; 292 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 121 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris, sauf un; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

