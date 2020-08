COVID-19: aucun décès pour une deuxième journée de suite au Québec

Diy13 via Getty Images

Diy13 via Getty Images

MONTRÉAL — Le nombre de nouvelles infections annoncées quotidiennement continue de glisser au Québec.

On en a rapporté 108 vendredi, comparativement à 133 jeudi et 155 mercredi. Cela porte le nombre total de personnes infectées à 60 241.

Aucun nouveau décès n’a été déploré vendredi. Le bilan demeure donc à 5687 victimes.

Le nombre d’hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 152. Dix-neuf patients se trouvent toujours aux soins intensifs, un chiffre qui demeure stable depuis quelques jours.

Trente-huit infections s’étaient ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 29 133. On rapportait 6109 cas dans la région de Laval (en hausse de six) et 8959 en Montérégie (en hausse de 30).

Les autres développements de la journée

Le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada annoncent un nouveau financement pour aider les services de garde d’enfants dans la province à faire face à la pandémie. Le premier ministre Doug Ford a déclaré vendredi que les deux gouvernements avaient affecté 234,6 millions de dollars aux services de garde d’enfants et aux programmes de la petite enfance.