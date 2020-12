Nous savons que le coronavirus peut affecter de nombreuses parties du corps, y compris le cerveau et les poumons. Est-il temps de reconnaître que la dysfonction érectile peut aussi en être un symptôme?

À mesure que les cas de COVID-19 se sont mis à grimper, de plus en plus d’études ont établi un lien entre la dysfonction érectile et la maladie. Une étude publiée en juillet dans le Journal of Endocrinological Investigation révélait que les survivants du coronavirus peuvent rencontrer des problèmes de santé sexuelle et reproductive, comme la dysfonction érectile, après leur maladie. Certains médecins et des experts affirment également avoir vu des patients qui ont dû faire face à ce problème après avoir contracté le virus.

Le fait est que la COVID-19 est encore méconnue du monde médical, et nous en apprenons tous les jours sur les effets à court et à long terme du virus. Il n’y a pas suffisamment de données scientifiques pour lier définitivement et directement le coronavirus à la dysfonction érectile.

Mais certains experts prévoient qu’elle deviendra plus courante «chez toute personne souffrant d’une infection grave à COVID», relate Judson Brandeis, urologue en Californie.

Voici ce qui pourrait se passer avec les personnes souffrant de dysfonction érectile après avoir eu la COVID-19.

La COVID-19 peut causer des problèmes de circulation sanguine, qui peut être liée à la dysfonction érectile.

Les données récoltées jusqu’à présent ont montré que le virus peut infecter et attaquer les vaisseaux sanguins. Cela explique pourquoi certaines personnes qui ont eu la COVID-19 peuvent avoir des caillots sanguins, des complications pulmonaires ou rénales ou des problèmes de santé bucco-dentaire comme la perte de dents. Cela pourrait également être la raison d’une dysfonction érectile liée au coronavirus, selon Christopher Kyle, urologue dans l’Oregon et conseiller médical chez Giddy, une entreprise qui se concentre sur la santé sexuelle et le bien-être des hommes et de leurs partenaires.

«La dysfonction érectile provient en grande partie de problèmes de circulation sanguine, il n’est donc pas surprenant que les problèmes vasculaires liés à la COVID puissent être liés à la dysfonction érectile», explique M. Kyle. «Tout ce qui dégrade les vaisseaux sanguins ou entrave la libre circulation du sang dans toutes les parties du corps aura presque certainement un impact sur la capacité à obtenir une érection.»

PAVEL IARUNICHEV via Getty Images

La dysfonction érectile est un symptôme d’une maladie cardiovasculaire qui pourrait être provoquée par la COVID-19.

Les problèmes de circulation sanguine mentionnés ci-dessus sont également liés au système cardiovasculaire. Certains experts pensent que cette connexion pourrait être responsable d’une potentielle dysfonction érectile à long terme chez certains patients atteints de COVID-19.

«Il existe une théorie selon laquelle la COVID-19 peut entraîner une maladie cardiovasculaire appelée dysfonctionnement endothélial», précise M. Kyle, une affection nuisant aux gros vaisseaux sanguins à la surface du cœur. «Cette maladie est également causée par d’autres affections comme le diabète, l’hypertension et le tabagisme, qu’on relie toutes à la dysfonction érectile; cela suggère encore une fois que la COVID peut contribuer à la dysfonction érectile plus tard dans la vie.

En d’autres termes, si la COVID-19 provoque un dysfonctionnement endothélial, il pourrait également être possible qu’une personne souffre de dysfonction érectile après avoir eu cette affection. Cependant, davantage de recherches doivent être menées sur ce lien possible pour tirer une conclusion définitive.

Enfin, contracter le coronavirus peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé mentale — un autre élément clé de la performance sexuelle.

La santé mentale et la santé physique sont intrinsèquement liées. Tenter de prévenir le coronavirus, l’attraper et en guérir peuvent affecter votre bien-être émotionnel. Cette situation peut affecter de manière «significative le désir sexuel et l’humeur», selon les auteurs de l’étude du Journal of Endocrinological Investigation.

Tout cela souligne le besoin criant d’amasser plus de données et d’entreprendre davantage de recherches sur la COVID-19. On ne sait pas combien de temps la dysfonction érectile peut durer si les gens en souffrent, mais M. Kyle souligne l’importance du traitement.

«La principale préoccupation, bien sûr, est de traiter les symptômes les plus aigus de l’infection à coronavirus», dit-il. «Une fois ces problèmes résolus, nous pouvons déterminer s’il y a des effets à long terme. S’il s’avère que la COVID a des conséquences durables sur le flux sanguin d’un individu et que la dysfonction érectile est un résultat de ces problèmes, il existe de nombreuses options de traitement disponibles, telles que des médicaments et des appareils portables.»

Comme toujours, faites tout ce que vous pouvez pour éviter de transmettre ou de contracter le virus: porter un masque, respecter la distanciation sociale et éviter de se rassembler, rappelle M. Brandeis.

«La COVID-19 peut vous affecter de plusieurs manières», ajoute-t-il. «Vous pouvez maintenant ajouter la dysfonction érectile à la liste.»