COVID-19: l'opposition exige la publication des projections

La veille, M. Legault a affirmé que l’heure était grave et qu’il était hautement préoccupé par l’augmentation des cas de COVID-19. Or, il n’a pas annoncé de mesures costaudes sinon de dire que quatre autres régions passaient du «vert» au «jaune».

«Au Bas-Saint-Laurent, on est devenus jaunes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis si on devient orange, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Donc, c’est plus un indicateur de l’inquiétude gouvernementale que de mesures contraignantes à venir.»

Mme Montpetit a d’ailleurs déploré que des précisions sur le code de couleurs semblent avoir été dévoilées mercredi matin sur Twitter par un citoyen, Patrick Déry.

Elle demande au gouvernement Legault de rapidement préciser s’il s’agit de documents officiels.

«Ce n’est pas normal, dans une situation de pandémie, qu’il y ait ce genre de documents qui circulent et qu’on apprenne ça sur Twitter», a-t-elle pesté.

De son côté, le député Sol Zanetti, de Québec solidaire, a dit constater une baisse de confiance dans la population relativement aux messages des autorités.

Il a affirmé que la seule solution était une plus grande transparence.