COVID-19: le point sur la pandémie dans le monde

ASSOCIATED PRESS Photo/Jerry Harmer, File Des gens font la file pour passer des tests de dépistage de la COVID-19 à Samut Sakhon, au sud de Bangkok. (photo d'archive)

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

France: couvre-feu avancé

Un couvre-feu avancé de 20H00 à 18H00 locales entre en vigueur samedi dans quinze départements de la partie Est de la France pour faire face à des chiffres épidémiologiques inquiétants et éviter une nouvelle flambée de l’épidémie dans ces territoires où vivent environ 6 millions de personnes.

Les départements concernés sont les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, le Doubs, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle, la Nièvre et la Saône-et-Loire.

Grèce: prolongation du confinement

Le gouvernement grec a annoncé samedi une nouvelle prolongation jusqu’au 10 janvier du confinement strict imposé au pays depuis deux mois, mettant fin à l’assouplissement des mesures toléré pour les fêtes de fin d’année.

Prévues initialement pour prendre fin le 7 janvier, «les mesures strictes vont recommencer dimanche et jusqu’au 10 janvier pour des raisons préventives», a annoncé le porte-parole du gouvernement grec Stelios Petsas lors d’un message radiotélévisé.

Restrictions en Thaïlande

Les bars, discothèques, salons de massage, restaurants et autres salles de gym vont fermer samedi et la vente d’alcool va être interdite à Bangkok en vertu d’une série de mesures adoptées pour contenir la hausse des cas de coronavirus en Thaïlande.

La capitale a par ailleurs annoncé que les écoles publiques seraient fermées pour deux semaines.

Test obligatoire pour entrer en Norvège

La Norvège rend obligatoires à partir de samedi les tests de dépistage de la COVID-19 à l’entrée sur son territoire. Cette décision intervient après la découverte de cinq cas de COVID-19 liés au nouveau variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni.

Tokyo réclame l’état d’urgence

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike a demandé samedi au gouvernement japonais de déclarer à nouveau l’état d’urgence, alors que la capitale a battu cette semaine son record de contaminations au coronavirus.

Dépourvue de caractère contraignant, la mesure permet aux gouverneurs locaux d’appeler les entreprises à fermer leurs portes et les habitants à rester chez eux.

Inquiétude au Liban

Le Liban se dirige vers une situation sanitaire «catastrophique», ont averti samedi des professionnels de santé après une forte hausse des cas de contamination à la COVID-19 durant les fêtes de fin d’année et une quasi saturation des hôpitaux.

Le Comité national de lutte contre la COVID-19 doit se réunir dans la journée pour recommander aux autorités un nouveau confinement du pays pendant trois semaines, a indiqué à l’AFP Petra Khoury, présidente de cette commission.

Plus de 1,8 million de morts

La pandémie a fait au moins 1 827 565 morts dans le monde pour plus de 83,9 millions de personnes contaminées, selon un bilan établi par l’AFP samedi à 11H00 GMT d’après des chiffres officiels.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 347 865 décès pour plus de 20 millions de cas. Suivent le Brésil (195.411 morts) et l’Inde (149.218 morts).

Ces chiffres ne tiennent pas compte des révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

