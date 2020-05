COVID-19: le plan de déconfinement s'accélère et on prépare la rentrée

MONTRÉAL — La Ville de Montréal a renouvelé l’état d’urgence sur le territoire de l’agglomération, jusqu’au 4 juin, alors qu’on attend la prochaine mise à jour dressant le portrait de la progression de la COVID-19 dans la province.

Le nombre total de personnes infectées par la maladie a été porté à 50 651 samedi, dont la moitié des cas confirmés se trouvent à Montréal, ce qui représente 25 227 personnes qui ont contracté le nouveau coronavirus dans la métropole depuis le début de la pandémie.

Parmi les 50 651 cas confirmés, 4439 personnes ont succombé à la COVID-19 au Québec.

Autres développements

Québec débloque 150 millions de dollars afin de permettre aux écoles de faire le plein d’équipements numériques en vue de la prochaine rentrée scolaire.

Selon les estimations du ministère, il y aurait près de 80 000 élèves qui n’ont pas accès en ce moment au matériel nécessaire pour poursuivre leurs apprentissages à distance. Avec cette somme, il serait possible d’acquérir au moins 200 000 tablettes et ordinateurs portables.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, dans un communiqué publié dimanche matin.

Bien que les scénarios pour la rentrée scolaire ne sont pas encore définitifs, le ministre ne cache pas depuis le début qu’il souhaite un retour de tous les élèves en classe en septembre, mais son communiqué précise qu’«il est important que le réseau scolaire soit prêt à toute éventualité dès l’automne prochain».

L’acquisition de tablettes et d’ordinateurs portables sera priorisée. Les centres de services scolaires devront donc faire connaître leurs besoins au ministère de l’Éducation d’ici le 19 juin.

Une autre partie de cette somme servira aussi à la formation et l’accompagnement du personnel scolaire.

Déconfinement des boutiques et des salons de coiffure et de soins personnels hors Montréal

Plusieurs services et secteurs de l’économie vont reprendre leurs activités lundi dans le cadre du plan de déconfinement graduel du gouvernement du Québec.

C’est le cas notamment des centres commerciaux situés hors du Grand Montréal.

Les salons de coiffure, d’esthétique et de tatouage pourront aussi ouvrir le 1er juin, mais seulement à l’extérieur de la région de Montréal. Cette phase du plan de déconfinement s’amorcera le 15 juin pour les salons de coiffure de la grande région de Montréal.

Reprise de certaines activités touristiques

L’industrie touristique sera aussi déconfinée à compter de lundi, mais avec de nouvelles règles strictes pour les vacanciers qui veulent louer un chalet ou faire du camping.

Il sera possible d’aller faire du camping, de louer une maison de campagne, de réserver un chalet de la SÉPAQ, d’une ZEC ou ailleurs, sauf dans la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette. Ce ne sera pas encore possible non plus de louer une chambre dans un Bed and Breakfast.

Selon les nouvelles mesures, il faudra un délai de 24 heures entre le départ et l’arrivée d’une nouvelle famille de cinq personnes et plus afin de s’assurer que les lieux soient bien nettoyés.

Les pourvoiries pourront reprendre leurs activités en accueillant chasseurs et pêcheurs, mais il ne sera pas possible pour les gens qui n’ont pas la même adresse de dormir au même endroit.

Le ministre de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a appelé mercredi les visiteurs à faire preuve de patience si certains établissements ne sont pas prêts à accueillir le public dès le 1er juin, rappelant que des travaux sont nécessaires à plusieurs endroits afin de respecter diverses consignes de santé publique.

Réouverture des palais de justice

Le 1er juin marquera aussi la réouverture graduelle des palais de justice à travers la province, où les dossiers s’accumulent depuis le début de la pandémie.

La ministre de la Justice, Sonia LeBel, a toutefois annoncé jeudi dernier que le milieu judiciaire a accéléré le virage numérique qui avait été amorcé avant la crise, de sorte qu’il y a désormais 136 salles d’audiences virtuelles déjà fonctionnelles.

Selon la ministre LeBel, le visage du système de justice québécois est donc appelé à changer et «ne redeviendra plus ce qu’il était».

Piscines et jeux d’eau

Québec a aussi donné le feu vert hier à la réouverture des piscines et pataugeoires publiques extérieures, et ce, partout à travers la province.

Les modules de jeux dans les parcs, jeux d’eau y compris, pourront également être pris d’assaut par les enfants pour la période estivale, selon ce qui a été annoncé par la ministre de la Santé, Danielle McCann, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, samedi par voie de communiqué.

