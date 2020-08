COVID-19: un nouveau pic à l'automne possible, prévient l’Agence de la santé publique du Canada

OTTAWA — Malgré tous les efforts faits ces derniers mois, les ressources du système de santé au Canada pourraient ne pas être suffisantes pour une nouvelle vague de COVID-19 cet automne, prévient l’Agence de la santé publique du pays.

L’agence fédérale a publié vendredi sa plus récente modélisation. On y calcule un possible pic d’automne et si celui-ci se matérialisait, le système de santé pourrait être dépassé, selon l’administratrice en chef de l’agence, Dre Theresa Tam.

Pourtant, le système a réussi à répondre à la pandémie, qui a atteint un premier pic fin avril au Canada. Les hôpitaux n’ont pas manqué de chambres ni de respirateurs. Et depuis, les gouvernements ont multiplié les achats de matériel nécessaire, dont les tests et les équipements de protection personnelle.