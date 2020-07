COVID-19: les partys privés font plus de cas que les bars, dit Legault

Flashpop via Getty Images Les fêtes à domicile seraient les principales causes de nouveaux cas, et non les bars, a indiqué Legault en conférence de presse vendredi.

À la veille du début des vacances de la construction au Québec, le premier ministre François Legault veut à tout prix éviter une nouvelle flambée de cas de COVID-19. Pour ce faire, il rappelle l’interdiction de tenir de grands rassemblements en soulignant que les fêtes privées font plus de ravages que les bars. Le premier ministre poursuivait sa tournée des régions, vendredi, en visitant la Côte-Nord. Il s’est arrêté à Baie-Comeau en compagnie de son ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien. Au moment où le débat fait rage autour de la fermeture des bars, François Legault a fait savoir que la direction de la santé publique n’a toujours pas fait de recommandation en ce sens. Il affirme au contraire que ce sont les fêtes à domicile qui sont les principales causes de nouveaux cas, et non les bars. Il a rappelé que les rassemblements de plus de dix personnes demeurent interdits.

Je fais un appel spécial aux Québécois, c’est le fun être une grosse gang à fêter, mais ce n’est pas le temps de faire ça. François Legault, premier ministre du Québec