COVID-19: 166 nouveaux cas au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue de progresser au Québec.

Selon les données publiées dimanche matin par le ministère de la Santé, ce sont 166 nouveaux cas qui se sont ajoutés au cours des 24 dernières heures. Pour une deuxième journée d’affilée, il s’agit de la hausse la plus importante depuis la mi-juin.

On a atteint les 57 466 cas depuis le début de la pandémie.

Les autorités déplorent un seul nouveau décès, portant le bilan funèbre à 5655.

La progression du virus se reflète même dans les hôpitaux. On y a recensé 251 patients atteints par le virus, une hausse de 3 par rapport à la veille. Le nombre de patients aux soins intensifs avait augmenté de trois, à 18.

Depuis samedi, imitant d’autres provinces canadiennes, les autorités appliquent une nouvelle méthodologie pour estimer le nombre de personnes rétablies. Selon elles, l’ancienne méthode «entraînait une sous-estimation importante». Selon ces nouvelles estimations, le nombre de personnes guéries s’élèverait maintenant à 50 050.

Étant donné cette modification, les autorités croient qu’il n’y aurait que 1695 cas actifs au Québec, selon les données disponibles sur le site internet de l’Institut national de la santé publique du Québec.

L’île de Montréal et la Montérégie sont les deux régions les plus touchées par la progression du virus. On comptait 52 cas de plus en Montérégie pour un total de 8395, et 49 de plus sur l’île de Montréal pour un total de 27 999. La situation continue de se stabiliser à Laval puisqu’on y rapportait 5904 infections, soit cinq de plus que la veille.

La progression est aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu’on y a recensé 12 nouveaux cas dans la région, pour un total de 364.

Ailleurs au Québec, le nombre de cas depuis le début de la pandémie s’élevait à 2072 (+4) en Mauricie-Centre-du-Québec, 1906 (+4) dans la Capitale-Nationale, 989 (+3) en Estrie, 633 (+1) en Outaouais, et 193 (=) en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Le nombre de prélèvements réalisés le 16 juillet s’est élevé à 14 909.

Au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 110 329 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort d’au moins 8852 Canadiens.

Les autorités fédérales ont indiqué dimanche que 88 % des personnes infectées se sont rétablies. Elles ont aussi souligné que les laboratoires canadiens ont soumis plus de 3,4 millions de personnes à un test de dépistage de la COVID-19. Au cours de la semaine dernière, 40 000 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont 1 % ont obtenu un résultat positif.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 57 3466 cas au Québec, dont 5655 décès; 37 604 cas en Ontario, dont 2751 décès; 9219 cas en Alberta, dont 167 décès; 3198 cas en Colombie-Britannique, dont 189 décès; 1067 cas en Nouvelle-Écosse, dont 63 décès; 941 cas en Saskatchewan, dont 15 décès; 337 cas au Manitoba, dont sept décès;

262 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 168 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès; 36 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

