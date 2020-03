Legault laisse la SAQ ouverte pour éviter un chaos social

Durant sa conférence de presse quotidienne, mardi, le premier ministre a insisté pour dire à la population qu’il était normal, vu l’ampleur de la crise sanitaire et des interdits imposés, de ressentir du stress et de la frustration.

Il entend intervenir plus tard pour venir en aide aux personnes qui souffrent particulièrement d’anxiété, mais la priorité, à très court terme, demeure d’éviter la contagion et d’assurer l’approvisionnement en équipement médical, en vue d’effectuer toujours davantage de tests de dépistage.

Aux citoyens qui s’impatientent, M. Legault rappelle que la crise sanitaire actuelle est temporaire. L’intensité de l’action gouvernementale vise précisément à retrouver une vie normale le plus tôt possible.

Plus on agira avec force, a ajouté le premier ministre, plus on pourra émerger rapidement de la situation difficile qui prévaut présentement.

La fermeture décrétée lundi de toutes les entreprises et de tous les commerces, sauf exception, pendant les trois prochaines semaines, permet d’espérer, à terme, commencer à observer “une stabilisation” du nombre de cas.

Mais tout dépendra de la discipline des Québécois et du degré d’observation des consignes d’hygiène, de distanciation sociale et de confinement, a précisé le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

M. Legault a lui aussi, une fois de plus, rappelé l’importance d’éviter tout contact physique, en disant que les soupers en famille ou entre amis étaient ces temps-ci “la pire chose qu’on puisse faire”.