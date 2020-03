COVID-19: ouverture d'une clinique de dépistage sans rendez-vous à Montréal

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes Un panneau indiquant une clinique d'évaluation COVID-19 à Montréal (photo d'archives)

MONTRÉAL — Une clinique de dépistage de la COVID-19, sans rendez-vous, sera mise en place à compter de lundi matin au centre-ville de Montréal.

Celle-ci sera destinée aux Montréalais qui présentent des symptômes de la maladie, et ce, même s’ils n’ont pas appelé au 811 pour parler à une infirmière au préalable.

C’est ce qu’a fait savoir Geneviève Alary, l’infirmière responsable de la clinique désignée COVID-19 du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en mêlée de presse, dimanche matin, devant la Place des Festivals, là où seront érigées des tentes chauffées. Mme Alary a toutefois insisté pour que les gens s’habillent chaudement et en fonction de la température et du temps puisqu’ils pourraient devoir attendre à l’extérieur.

La carte d’assurance-maladie sera obligatoire, avec la présentation de pièces d’identité.