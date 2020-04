COVID-19: Olymel va rouvrir son usine de Yamachiche, en Mauricie

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Logo d'Olymel

YAMACHICHE, Qc — L’usine d’abattage et de découpe de porcs d’Olymel, à Yamachiche, en Mauricie, qui a été un foyer d’éclosion de la COVID-19, reprendra mardi ses activités après plus de deux semaines de fermeture.

Toutes les recommandations de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de-la-Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ont été mises en place, a insisté l’entreprise dans un communiqué publié samedi.

«Olymel a mis à profit les 14 jours de fermeture depuis le 29 mars pour implanter un nouveau protocole dont l’objectif premier est de protéger la santé de ses travailleurs et de lutter contre la propagation de la COVID-19», a précisé le géant canadien de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille.

Au moment de la fermeture, neuf cas d’infection à la COVID-19 avaient été dépistés. Au final, selon Olymel, 101 employés, parmi les près de 1000 qui travaillent à l’usine, ont reçu un diagnostic positif.