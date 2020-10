Questionné sur la décision de ne pas réduire la taille des classes comme le lui avait recommandé l’Institut national de santé publique (INSPQ), François Legault a répondu que certaines recommandations «sont faciles à faire, mais à peu près impossibles à appliquer».

«Si demain matin on réduit de moitié le ratio dans les classes, on a besoin de deux fois plus d’enseignants» a-t-il rappelé. «J’aimerais ça qu’ils nous disent où on les prend.»

Distinguant l’INSPQ de la Direction nationale de santé publique, M. Legault a assuré avoir respecté toutes les recommandations formulées par cette dernière.